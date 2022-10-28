اللب السوبر.. محمد هنيدي يعلق على فوز النادي الأهلي على الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- وائل توفيق:

علق الفنان محمد هنيدي على فوز النادي الأهلي ببطولة السوبر المصري على حساب نادي الزمالك، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع التغريدات "تويتر".

وجاء تعليق هنيدي كوميديا، حيث كتب: " احنا عموما مركزين في الدوري مبنحبش أي حاجة سوبر ولا سوبر لوسيل ولا كاس السوبر ولا اللب السوبر".

وتوّج الأهلي بلقب السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد، في لقاء أقيم على ملعب "هزاع بن زايد" بمدينة العين الإماراتية نسخة (2021).

واستطاع الأهلي أن يتوّج باللقب رقم 12 في تاريخه، في المقابل توقف رصيد الزمالك من حيث ألقابه في السوبر عند أربع بطولات.

وافتتح السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بطولاته من خلال التتويج بالسوبر المصري لحرم الزمالك من إنجاز تاريخي بعد تتويج القلعة البيضاء بلقبي الدوري وكأس مصر.