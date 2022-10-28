نبيل الحلفاوي يمنح مارسيل كولر المدير الفني للأهلي هذا اللقب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

رد الفنان نبيل الحلفاوي على واحد من بين متابعيه طلب منه منح المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر لقبا جديدًا بعد تحقيق بطولة السوبر المصري على حساب نادي الزمالك، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع التغريدات "تويتر".

وكان السؤال: "أظن كده كولر يستحق ياخد لقب من حضرتك يا قبطان"، فرد "الحلفاوي": "كيلر".

توّج الأهلي بلقب السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد، في لقاء أقيم على ملعب "هزاع بن زايد" بمدينة العين الإماراتية نسخة (2021).

واستطاع الأهلي أن يتوّج باللقب رقم 12 في تاريخه، في المقابل توقف رصيد الزمالك من حيث ألقابه في السوبر عند أربع بطولات.

وافتتح السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بطولاته من خلال التتويج بالسوبر المصري لحرم الزمالك من إنجاز تاريخي بعد تتويج القلعة البيضاء بلقبي الدوري وكأس مصر.