فن ومشاهير

كيف احتفلت آمال ماهر بفوز النادي الأهلي ببطولة السوبر المصري؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

احتفلت الفنانة آمال ماهر بفوز النادي الأهلي على نادي الزمالك بهدفين دون مقابل في قمة السوبر المصري التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد بالإمارات.

وشاركت صورة لشعار النادي الأهلي على موسيقى أغنيتها "الأهلي بطولات" عبر خاصية "القصص القصيرة" بموقع الصور "إنستجرام".

توّج الأهلي بلقب السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد، في لقاء أقيم على ملعب "هزاع بن زايد" بمدينة العين الإماراتية نسخة (2021).

واستطاع الأهلي أن يتوّج باللقب رقم 12 في تاريخه، في المقابل توقف رصيد الزمالك من حيث ألقابه في السوبر عند أربع بطولات.

وافتتح السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بطولاته من خلال التتويج بالسوبر المصري لحرم الزمالك من إنجاز تاريخي بعد تتويج القلعة البيضاء بلقبي الدوري وكأس مصر.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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