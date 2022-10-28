فن ومشاهير

بهاء سلطان ينشر صورا من حفله الغنائي بموسم الرياض والجمهور يعلق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شارك الفنان بهاء سلطان جمهوره ومتابعيه صورا من حفله الغنائي الذي أحياه بموسم الرياض أمس، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلق الفنان بهاء سلطان على الصور: "بشكر معالي المستشار تركى آل الشيخ، والجمهور السعودي على الاستقبال الرائع، وشكر خاص لشركة بنش مارك " عمو زكي والاستاذ محمد زكي" على التنظيم والترحيب، اتبسطت جدا بوجودي معاكم"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "إن شاء الله تزورنا قريب"، وعلق آخر: "نحبك".

يذكر أن شركة روتانا طرحت أغنية "ندرًا عليا" للفنان بهاء سلطان، عبر موقع "يوتيوب".

أغنية "ندرًا عليا" من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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