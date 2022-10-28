بهاء سلطان ينشر صورا من حفله الغنائي بموسم الرياض والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شارك الفنان بهاء سلطان جمهوره ومتابعيه صورا من حفله الغنائي الذي أحياه بموسم الرياض أمس، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلق الفنان بهاء سلطان على الصور: "بشكر معالي المستشار تركى آل الشيخ، والجمهور السعودي على الاستقبال الرائع، وشكر خاص لشركة بنش مارك " عمو زكي والاستاذ محمد زكي" على التنظيم والترحيب، اتبسطت جدا بوجودي معاكم"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "إن شاء الله تزورنا قريب"، وعلق آخر: "نحبك".

يذكر أن شركة روتانا طرحت أغنية "ندرًا عليا" للفنان بهاء سلطان، عبر موقع "يوتيوب".

أغنية "ندرًا عليا" من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى وتوزيع وسام عبد المنعم.