علم مصر وفلسطين بحفل ويجز في لندن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شارك مغني الراب ويجز صورا من حفله الأخير في لندن على خشبة مسرح " O2 Shepherd's Bush Empire"، حيث ظهر حاملا أعلام فلسطين ومصر، وذلك عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

غنى ويجز عدد من أشهر أغانيه مثل "البخت" و"دورك جاي" و"بعودة يا بلادي"، كما قدم أحدث أغنياته "أميرة" لأول مرة على المسرح. حسب "etبالعربي".

كما شارك المطرب شب جديد صورة بستوري حسابه بـ"إنستجرام" تظهر رفع العلمين المصري والفلسطيني حيث حمل ويجز العلم المصري وشب جديد العلم الفلسطيني.

ومن ناحية اخرى يستعد ويجز، لتقديم حفل غنائي يوم 4 نوفمبر، في ساحة مركز المنارة بالتجمع الخامس، وهو الأول له بعد طرح أحدث اغانيه "أميرة"، التي وصل عدد مشاهداتها عبر موقع يوتيوب، إلى 6 مليون و 200 ألف مشاهدة.

وتتراوح أسعار تذاكر الحفل، بين 350، و 550، و 1200 جنيه.