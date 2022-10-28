"حكم تعبان" كيف علق عمرو محمود ياسين على أداء حكم مباراة السوبر المصري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

علق السيناريست عمرو محمود ياسين على أداء حكم مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، التي تقام في إستاد هزاع بن زايد في الإمارات.

وكتب عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "حكم تعبان، وقف هجمتين واعدتين، واحده للأهلي، وواحدة للزمالك، وبيدي إنذار حسب الطلب".

يذكر أن مسلسل "اللي مالوش كبير" آخر الأعمال التي عرضت من تأليف عمرو محمود ياسين في موسم رمضان.

وانتهى من كتابة فيلم "مرزوق وايتو" إخراج محمد سمير، ويشارك في بطولته، الفنان محمد رمضان، صابرين، سيد رجب، ميرنا نور الدين، رنا رئيس، ثراء جبيل، محمود حافظ، محمود ياسين جونيور، وغيرهم