محمد رمضان يعلن عن حفله الغنائي في "برج بارك" بهذه الطريقة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أعلن الفنان محمد رمضان عن إحياء حفل غنائي في "برج بارك" بمدينة دبي، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وشارك محمد رمضان صورا من داخل طائرة وظهر مرتديا مجموعة من الخواتم المميزة، وعلق: "حفل الليلة في دبي، الثامنة مساء"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "الله يحميك"، وعلق آخر: "مثلي الأعلى".

ومن ناحية أخرى، يشارك "رمضان"، في دراما رمضان المقبل 2023 بمسلسل "العمدة"، الذي يجسد من خلاله شخصية جعفر العمدة.

مسلسل "العمدة" تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدي –جوهر.

المسلسل بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، أحمد داش، فريدة سيف النصر، طارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين.