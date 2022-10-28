شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى من احتفالية مصر والإمارات: أم الدنيا حتة من قلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم الإماراتي حسين الجسمي عن سعادته الكبيرة خلال حفله الغنائي المقام ختام فعاليات الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية في احتفالية كبرى عقدتها حكومة البلدين، تحت شعار "مصر والإمارات قلب واحد".

وقال حسين الجسمي: "أنا سعيد بوجودي في أم الدنيا مصر اللي هي حتة من قلبي، واليوم بنحتفل مرور 50 سنة أخوة ومحبة بين البلدين، وقلب وروح واحد وإن شاء الله دائما، وأنا كمصري إماراتي بقولكوا نورتوا مصر".