شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان قيس عبد الفتاح: كنت بحب سعاد حسني ومقولتلهاش.. ونصحت محمد رمضان يمثل رومانسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان قيس عبد الفتاح، إنه شارك في فيلم سيظهر قريبا، حيث علق على عدم ظهوره الفترة السابقة في أعمال فنية: "أنا مبروحش لحد، المخرج أو المنتج، يبعتلي".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب، ببرنامج "بالخط العريض" الذي يذاع على قناة الحياة: "محمد رمضان ده أول ما مثل، مثل قصادي، كنا بنعمل مسلسل في الإذاعة، وكان في دورين صغيرين لولدين، فالمخرج كان جايب محمد رمضان وأحمد الدمرداش، ومحمود حميدة كان قاعد جنبي، ولما الولد بدأ تمثيل، قولتلهم الولد ده بيقلد أحمد زكي".

وقال: "لما توفى نور الشريف شوفت محمد رمضان، وكان بدأ يتشهر شوية، جه حضني وسلم عليا، وقولتله أعمل دور رومانسي عشان تعيش، وبعد شهرين لاقيت واحدة مخرجة بتقولي ده ميعملش رومانسي، قولتلها طبعا يعمل، النجم فريد شوقي كان بيطلع يضرب ويعمل وكان بيحب برضه".

وتابع: "عبد الحليم حافظ، مش مطرب بس، ده كان بيغني من قلبه مش من حنجرته، وأنا عاصرته كإنسان، عبد الحليم كان عنده نزيف وكان بيموت، وصمم يكمل تصوير أبي فوق الشجرة، وكانت دموعه حقيقية في التمثيل، كان ممثل قوي جدا، وقبل كدة قلت لأحمد زكي المقلد لن يكون ممثل، وقولتله بقدر الإمكان متقلدش".

وقال: "سعاد حسني كانت صادقة في مشاعرها، وأنا كنت بحب سعاد حسني ومصرحتش لها بمشاعري، حبيت زبيدة ثروت وبقولها يا زبدة، بس مينفعش نكمل عشان كان بيها طابع خاص".