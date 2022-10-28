شكرا لقرائتكم خبر عن أمير رمسيس: دورة مهرجان القاهرة هذا العام ثرية بالأفلام والضيوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أمير رمسيس، مدير مهرجان القاهرة السينمائي، إن دورة المهرجان هذا العام كانت واعدة للغاية، مشيرا إلى أن لجان التحكيم في المهرجان كانت تضم عددا من الأسماء الهامة ومن بينهم المخرجة اليابانية ناعومي كاواكي، وهي واحدة من أهم المخرجين في قارة آسيا والعالم.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان أبو طالب، ببرنامج "بالخط العريض" الذي يذاع على قناة الحياة: "أكدنا على فيلم الافتتاح وهو فيلم لأول مرة سيراه جمهور الشرق الأوسط قبل عرضه بشهرين، لأنه من المقرر أن يتم طرحه في 2023، وهو أمر هام للغاية للمهرجان".

وقال: "أعلنا عدد من الأفلام التي حصلت على جوائز بمهرجان كان وغيره من المهرجانات، وأعتقد أن الدورة ثرية على مستوى الأفلام والضيوف".

وتابع: "العمل مع الأستاذ حسين فهمي أمر يسعد أن شخص، ولكنه شخصية مغامرة ويتحمس لأفكار قد لا يقدم عليها الكثيرون وهناك تعاون كبير بيننا للخروج بأفضل شكل".