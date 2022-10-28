شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج سعد هنداوى عضو لجنة تحكيم بمهرجان الرباط لسينما المؤلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك المخرج المصرى الكبير سعد هنداوى فى عضوية لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الروائى القصير بمهرجان الرباط الدولى لسينما المؤلف فى دورته السابعة والعشرين، وتضم عضوية لجنة التحكيم أيضا المخرجة ماري كليمنتين من روندا، والناقد محمد طاروس ، ناقد من المغرب.

مهرجان الرباط الدولي لسينما المؤلف يبدأ يوم17 نوفمبر ويستمر حتى 24 من نفس الشهر بالمملكة المغربية، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بمدينة الرباط عاصمة للثقافة الإسلامية والأفريقية 2022، وهو الاحتفال الذى سيشدُ أنظار العالم الإسلامى والقارة السمراء نحو عاصمة الأنوار.

وخلال تلك الفترة تنظيم ندوات حول الشباب وصناعة الأفلام المسئولة، مهرجانات الأفلام القصيرة واستراتيجية التوزيع، ومائدة مستديرة حول حقوق المؤلف، الحقوق المجاورة، يُساهم في إثراء النقاش فيها ثلة من المهنيين والأساتذة والخبراء في المجال السينمائي.

وكان قد تم توقيع اتفاق بين مهرجان الأقصر ومهرجان الرباط لسينما المؤلف بالمغرب بمناسبة اختيار الرباط عاصمة للثقافة الأفريقية للاشتراك في وضع برنامج افريقي لمدة عام بالرباط من خلال عروض أفلام وندوات ونشرات .

ومن ضمن المستجدات التي ستطلقها جمعية المهرجان الدولي للرباط للثقافة والفنون هذه السنة، هو تقسيم مسابقة الأفلام القصيرة التي كانت إلى غاية الدورة الأخيرة تنظم ضمن فعاليات المهرجان وتجمع في نفس الوقت أعمال طلبة معاهد السمعي البصري والسينما، والمخرجين الشباب، إلى تظاهرتين مستقلتين ، الأولى وهي مسابقة الصحفيين الشباب التي ستستمر ضمن فعاليات المهرجان الدولي لسينما المؤلف، والثانية هي التي ستفسح المجال حصريا لأعمال طلبة مؤسسات التكوين في مجال السمعي البصري والسينما.