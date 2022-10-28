شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الأهلاوية والزملكاوية فى صالة تحرير الخليج 365 عن نتيجة مباراة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع فريق عمل الخليج 365 نتيجة مباراة الأهلي والزمالك من داخل صالة التحرير، ومن سيحرز الأهداف.

كما تحدث الجانبان عن مفاتيح الفوز لكل فريق وكواليس استعدادهَم لمشاهدة المباراة.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، والبرتغالي فيريرا المدير الفني للزمالك تشكيل الفريقين للمباراة التي ستجمعهما في السوبر المصري المقرر لها السابعة من مساء اليوم ،الجمعة، بتوقيت القاهرة على ملعب هزاع بن زايد.