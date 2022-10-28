شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقة تيسير فهمى تكشف تطورات حالتها بعد تعرضها لأزمة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شقيقة الفنانة تيسير فهمى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن شقيقتها شعرت بالتعب فجأة وتم نقلها لأحد المستشفيات للاطمئنان عليها، وحاليا حالتها مستقرة، وتخضع لعدة تحليلات .

وكشفت تيسير فهمي، عن وجودها داخل المستشفى، في منشور نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع «فيس بوك»، وناشدت متابعيها الدعاء لها.

وتفاعل مع منشورها عدد كبير من متابعيها وأصدقائها من داخل وخارج الوسط الفني أبرزهم الفنان محمد رياض، وأحمد صادق، وشريف إدريس، معبرين عن تمنياتهم بالشفاء العاجل لها.

وكشفت مؤخرا الفنانة تيسير فهمى عن تعافيها تماما من فيروس كورونا، الذى كانت أصيبت به منذ فترة، وقالت لـ الخليج 365"، إنها الآن تعيش في فترة نقاهة فى منزلها وآخر مسحة قامت بإجرائها كانت سلبية.

وأعلنت الفنانة تيسير فهمى، فى نوفمبر الماضى، وفاة شقيقها عبر حسابها الشخصى بموقع فيس بوك، ويأتى ذلك بعد وفاة شقيقتها فى شهر فبراير الماضى بعدما تعرضت لأزمة صحية وتدهورت حالتها إلى أن رحلت عن عالمنا.