شكرا لقرائتكم خبر عن رحمة حسن زوجة حازم سمير فى مسلسل "إيجار قديم" مع شريف منير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة رحمة حسن فى بطولة مسلسل "إيجار قديم" للنجم شريف منير، والمقرر انطلاق عرضه على قناة ON غداً السبت الساعة 8 مساء، وتجسد رحمة خلال الأحداث دور زوجة الفنان حازم سمير ولديها منه طفل، ويعيشان فى العمارة السكنية التى تدور فيها معظم أحداث العمل.

مسلسل "إيجار قديم"، بطولة شريف منير، فيدرا، محمد الشرنوبي، صلاح عبدالله، ميمي جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، رحمة حسن، إلهام وجدي، بسمة داود، وأسامة عبد الله وتأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكرى، ويقدم العمل دراما اجتماعية بإلقاء الضوء على قضايا اجتماعية من خلال حكايات إنسانية تحدث في عمارة سكنية يسكنها أبطال العمل بنظام الإيجار القديم.

يذكر أن رحمة حسن شاركت كضيفة شرف فى مسلسل "ملف سرى" مع هانى سلامة فى شهر رمضان الماضى، والعمل تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وبطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

أما حازم سمير فشارك كضيف شرف مؤخراً في مسلسل "طير بنا يا قلبي" الذى تم عرضه على قناة ON، والعمل بطولة ريم مصطفى، بسمه، دنيا ماهر، حازم سمير، نور محمود، ليلي حسين، إبرام سمير، عمرو عبد العزيز، هالة فاخر، محسن محيي الدين، أحمد صيام، إسماعيل فرغلي، ماجده منير، الطفلة ريما مصطفي، الطفل سليم مصطفي، ومن تأليف باسم علي الخطيب - إسلام شتا - أحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار.