شكرا لقرائتكم خبر عن برادلى كوبر وإيرينا شايك يثيران التكهنات من جديد حول عودة علاقتهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الثنائى إيرينا شايك وبرادلى كوبر تأجيج شائعات عودتهما لعلاقتهما الرومانسية من جديد، وذلك أثناء خروجهما مع ابنتهما "ليا" قبل عيد الهالوين فى مدينة نيويورك أمس الخميس.

بدا الممثل البالغ من العمر 47 عامًا وعارضة الأزياء 36 عامًا، مرتاحين أثناء سيرهما مع ليا، البالغة من العمر خمس سنوات، والتى كانت ترتدى زيا مناسبا لعيد الهالوين.



برادلى وايرينا وابنتهما

كما بدت إيرينا مميزة فى معطف يتميز بفتحة عنق متدلية، وكانت أثارت عارضة الأزياء إيرينا شايك غموضًا كبيرًا وتكهنات أكبر حول عودتها إلى طليقها السابق برادلى كوبر ووالد ابنتها، خلال الآونة الماضية خاصة بعدما نشرت عدة صور لها بصحبة كوبر، بدا خلالها الثنائى سعداء للغاية من رحلتهما إلى جزر البهاما، وما زاد من حجم التكهنات تعليق إيرينا على الصور حينما اكتفت برمز قلب عليها.

المواقع الأجنبية بدورها ورغم أنها فى أكثر من مرة منذ انفصالهما تؤكد مدى التفاهم بين الثنائى، وأن علاقتهما لا تزيد عن كونهما أصدقاء، إلا أن الصور الأخيرة أثارت تكهنات أكبر حول علاقة الثنائي التي يبدو أنها تخطت مجرد الصداقة بسبب تعليقها على الصور بالإضافة إلى مظهرهما بالصور بعدما ارتدت ايرينا البكيني خلالها.