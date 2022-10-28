شكرا لقرائتكم خبر عن ختام الدورة الثالثة من مهرجان بغداد الدولى للمسرح اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم الدورة الثالثة من مهرجان بغداد الدولى للمسرح فعالياتها، اليوم الجمعة، علي المسرح الوطنى، والتى تقام تحت شعار "لأن المسرح يضىء الحياة"، ويصمم سينوغرافيا حفل الختام الفنان المصرى إبراهيم الفرن رئيس مهرجان إسكندرية المسرحى الدولى "مسرح بلا إنتاج".

وكان قد استمر المهرجان في الفترة من 20 وحتي 28 أكتوبر، وشارك به أكثر من 20 عرضاً مسرحياً عربياً وأجنبيا، وضمت لجنة تحكيمه كلاً من المخرج المسرحى العراقى محمود أبو العباس رئيس اللجنة، والفنانة لينا الخورى من لبنان، والفنان الإيرانى كوروش زارعى، ومن ألمانيا الفنان Eberhad Wagner، والفنان العراقى رائد محسن.

وكرم المهرجان خلال حفل افتتاحه مجموعة من الرموز المسرحية التى رسخت تجربتها فوق خشبات المسرح محليا وعربيا، منهم الفنانة العراقية سليمة خضير، التى اعتذرت لظروف صحية، والفنانة الأردنية عبير عيسى، والفنانة التونسية دليلة مفتاحى، والفنان العراقى سامى قفطان، والفنانة العراقية فوزية عارف، والفنانة العرقية خالدة مجيد، والكاتب العراقى على عبد النبى الزيدى، والفنان مخلد راسم الجميلى.