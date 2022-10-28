شكرا لقرائتكم خبر عن ماركو إدوارد يشارك فى مسلسل "تياترو" كأول تجربة تمثيلية له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان الشاب ماركو ابن الفنان إدوارد لخوض أولى تجاربه التمثيلية من خلال انضمامه إلى مسلسل تياترو، الذى يقدمه المخرج رؤوف عبد العزيز للعرض على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأعرب ماركو، في تصريحات صحفية، عن سعادته البالغة بخوض أول تجربة تمثيلية له مع مخرج كبير مثل رؤوف عبد العزيز، خاصة أنها تجربة خاصة تجمع عدد كبير من المواهب الشبابية.



ماركو إدوارد

مسلسل تياترو يدمج ما بين الدراما والمسرح معا ويضم عدد كبير من المواهب الشابة من طلبة وخريجي معهد الفنون المسرحية وذلك بالتعاون مع دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ويتضمن مسلسل تياترو ظهور عدد من النجوم الكبار كضيوف شرف خلال الحلقات .

يذكر أن ماركو خاص تجربة الغناء من قبل وكان آخرها مشاركتة فى ديو غنائي جمعه بوالده الفنان إدوارد والذي حمل عنوان " فاكس " التى كتب كلماتها أحمد مرزوق أما كلمات الراب فكتبها ماركو والحان محمد يحيي وتوزيع أحمد عادل .