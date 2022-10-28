كاتي بيري تفقد السيطرة على عينها في حفل مباشر.. فما الذي حدث؟

كتب امير فتحي في الجمعة 28 أكتوبر 2022 02:55 مساءً - أثارت النجمة الأميركية كاتي بيري قلق محبيها بعد ان فقدت السيطرة على عينها اليمنى خلال إحيائها حفلاً في لاس فيغاس.

وانتشرت العديد من مقاطع الفيديو والصور تظهرها وهي تحاول أن تفتح عينها بيدها كلما كان جفنها يطبق الأمر الذي سبب لها إحراجاً وإزعاجاً.



تركز الكاميرا في الفيديو، على وجه كاتي التي حاولت حل المشكلة بإبقاء عينها مغلقة لبضع ثوان لتعرف ما هي المشكلة ثم تفتحها لكن دون جدوى، وما لبثت كاتي أن تابعت عرضها الغنائي على المسرح بعدما توقفت المشكلة.

غير ان كاتي بيري علقت على الفيديو المتداول مطمأنة محبيها ان ما حدث كان مخططا له وجزء من الاستعراض.



وكانت كاتي قد أعلنت في عام 2016 أنها تعاني من كسل في عضلات عينها اليمنى، ويبدو انها لم تبادر إلى علاج هذه المشكلة المرضية ما أدى إلى تفاقمها، ويرجح أن يكون ما حدث مع كاتي هو تشنج في عضلة الجفن