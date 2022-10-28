شكرا لقرائتكم خبر عن المهن الموسيقية تعلن استدعاء عفروتو للتحقيق ووقف تصاريحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية الاجتماع بشكل عاجل مع مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، واستدعاء مطرب الراب عفروتو للتحقيق معه رسميًا، وإيقاف كافة تصاريحه وتغريمه.

وقال بيان نقابة المهن الموسيقية إنه وصل إلى النقيب العام فيديو لشاب يدعي عفروتو لم يحضر الاجتماع السابق ولم يوقع على الإقرار والتعهد ولم يلتزم، ما أثار غضبه وغضب المجلس بالكامل، وقرر معاقبته أولاً وعاجلاً، ثم إيقاف تصاريحه وتصاريح جميع المنتمين إلى شعبة الراب بالكامل دون استثناء لحين حضورهم إلى مقر النقابة، وأشار البيان إلى أن هناك عقوبات قاسية فى حالة مخالفة ما تم إقراره من النقيب العام والمجلس بالأيام السابقة.

من ناحية أخرى سبق وحصل حمو بيكا مؤخراً على تصريح نقابة الموسيقيين يجدد بشكل ربع السنوى، وتم تصنيفه فى شعبة الأداء الصوتى، بعد قرارات النقيب مصطفى كامل وتقنين كلمات الأغانى وعدم وجود أى عمل مسف.

وقال حمو بيكا، قبل أيام فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه يعد الجمهور والنقابة بتقديم فن جيد يليق بالمجتمع المصرى، وبأنه سيكون حريصا على وجود كلمات بها نصائح للشباب وتدعمهم ليكونوا أفضل دائما، متمنيا أن يكون عند ثقة الجمهور.