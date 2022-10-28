شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد جوليا روبرتس الـ55.. أعمال جعلتها أيقونة السينما العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن، اليوم الجمعة الـ28 من أكتوبر، مع عيد ميلاد جوليا روبرتس أحد أهم نجمات هوليود، والتى تصنف على أنها من بين أهم 100 ممثلة فى تاريخ هوليود، التى عاشت مسيرة طويلة من النجومية قدمت فيها أفلام تمكنت بها من حفر اسمها فى تاريخ السينما العالمية ونالت عنها جوائز عديدة، كما تتمتع بجماهيرية عريضة بين قطاع من محبيها ممن أحبوا أعمالها بالإضافة إلى الكاريزما التى تميزها، وخلال التقرير التالى نسلط الضوء على النجمة الشهيرة التى أتمت اليوم عامها الـ55.

وأكدت julia roberts فى وقت سابق أن حلمها فى الصغر تمثل فى رغبتها أن تكون طبيبة بيطرية، قبل تخليها عن الحلم عندما أدركت أنها لا تمتلك المهارةَ الكافية في مجال العلوم والبيولوجيا.



julia roberts

أهم أدوارها حينما شاركت فى فيلم Mystic Pizza عام 1988.

بعدها بعام واحد أثبتت روبرتس مكانتها كنجمةٍ صاعدةٍ في فيلم Steel Magnolias (1989)، بعدما ظهرت جنباً إلى جنب مع مجموعة من أساطير التّمثيل أمثال شارلي ماكلين وسالي فيلد، فنالت ترشيحاً لجائزة أوسكار عن فئة أفضل ممثّلة مساعدة.



julia roberts

تابعت روبرتس نجاحها وتوج ذلك بطولتها لفيلم Pretty Woman عام 1990، حيث مكنها أداؤها للشخصية من الترشح لنيل جائزة أوسكار لكن هذه المرّة عن فئة أفضل ممثّلة رئيسيّة، ومكّنها الفيلم من تحقيق نجاح كبير بشباك التذاكر.

استمر توهجها بفترة التسعينيات، ومن أبرز أعمالها بتلك الفترة فيلمها الرومانسيّ الكوميدي My Best Friend's Wedding (1997) الذى تصدر الإيرادات.



جوليا-روبرتس

فى عام 2000 نالت جائزة الأوسكار عن دورها بفيلم Erin Brockovich، كما تقاضت مبلغ 20 مليون دولار عن هذا الفيلم الذى يعد أيقونة فى عالم هوليوود، ما جعلها أول امرأة تتقاضى مبلغاً ضخماً كهذا.



جوليا روبرتس

لم تتوان فيما بعد عن تقديم المزيد من الأدوار المميزة، بأعمال مثل The Normal Heart أو Valentine's Day، بالإضافة إلى Ocean's Eleven.