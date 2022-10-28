شكرا لقرائتكم خبر عن فضل ونعمة يتخطى الـ11 مليون جنيه خلال 3 أسابيع من طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "فضل ونعمة" أمس 323 ألفا و524 جنيهًا فى دور العرض السينمائية المختلفة، ليصل إجمالى ما حققه الفيلم 11 مليونا و103 آلاف و49 جنيها، وهو من بطولة ماجد الكدوانى، هند صبرى، محمود حافظ، محمد رضوان، ياسمينا العبد، الطفل إسماعيل أحمد الجندى، سما إبراهيم، بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى حول الزوجين فضل (ماجد الكدوانى) ونعمة (هند صبرى) اللذان يمتلكان عربة أكل سريع ويتورطان في قضية مخدرات ويحاولان إثبات براءتهما ومساعدة الشرطة على القبض على المتهمين.

يذكر أن آخر أعمال ماجد الكدوانى في السينما فيلم "الجريمة" الذى تم طرحه في يناير 2022، من بطولة أحمد عز، منة شلبى، سيد رجب، رياض الخولى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، نبيل عيسى، ميرنا نور الدين، حجاج عبد العظيم، محمد أبو داود، وعدد آخر من الفنانين، وإخراج وتأليف شريف عرفة، وشارك في كتابة السيناريو والحوار أمين جمال، محمد محرز.

أما هند صبرى فيعرض لها حالياً فيلم "كيرة والجن" الذى حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية بوصوله إلى 116 مليون و856 ألف جنيه حتى الآن والفيلم مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.