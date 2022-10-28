شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى وكمال رمزى وسيد فؤاد وأمير الشناوى يصلون تونس لحضور أيام قرطاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل، فجر اليوم الجمعة، الفنانة بشرى والنقاد كمال رمزى وصفاء الليثى وناهد صلاح والفنانة التونسية سناء يوسف، والسيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ورئيس قناة نايل سينما والمخرجة عزة الحسينى مدير مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والمخرج أمير الشناوى، إلى تونس لحضور مهرجان أيام قرطاج السينمائية.

وتشهد مسابقات مهرجان أيام قرطاج السينمائية فى دروته الـ 33 والتى تنطلق غدا السبت حتى يوم 5 نوفمبر المقبل، مشاركة 5 أفلام مصرية فى مختلف المسابقات.

ويتنافس فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، أفلام تحت الشجرة إخراج أريج السحيرى من تونس وحلة من إخراج نادر الرحمونى من تونس والثائرون من إخراج أميل شجيفي من تونس وأنظر الى النجوم من إخراج دافيد كونستانتين من جزر الموريس وما بعد الحياة من إخراج أنيس جاد من الجزائر وجراح الطفولة من إخراج موسى سان يابسا من السينغال، ووراء الباب من إخراج مانع عدي من العراق ومعبد الفرح إخراج جان أودوتان من البينين والطريق من إخراج عبد الحميد عبد اللطيف من سوريا والعبد عبد الإله الجوهري من المغرب، وقسم الرسل من إخراج سايدو بوندوان من بوركينافاس وشرف من إخراج سمير نصر من مصر.

أما مسابقة الأفلام الوثائقية فيشاركفيها كل من "حارس العوالم" و"دنايد اكسس" و"حكايات البيت الأرجواني" و"بطاطا" و"مامي لامولا" و"لعزيب" و"فاريترا" و"لا توجد طرق بسيطة الى البيت" و"حضانة ليلية" و"عشرون سنة بعد" و"نحن الطلبة" و"الإعادة والتشغيل".

فيما يشارك في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة كل من "فلسطين 87" و"المجموعة" و"ميكروباص" من إخراج ماجي كمال من مصر و"آخر يوم للشمس" و"هيبنوتيزيا" و"ريح الجنوب" و"رحلة" و"أستال " و"كبير" من إخراج احمد عبد السلام من مصر و"بارجي" و"لعبة الأطفال" و"قضية لشبونة"، بينما يشارك في مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة أفلام "ترامودول" و"سبايدرمان السودان" و"إطار طويل" و"الموسيقى ملجي" و"إدريس" من إخراج أمير الشناوي و"سنفتس بلاش" من إخراج أنس صلاح الدين من مصر، و"الناس اللي فوق" وفيلم "05:01".