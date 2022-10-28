شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد عز الدين ذو الفقار.. تفاصيل زواجه من فاتن حمامة وانفصالهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دوماً ما تعتبر قصص الحب بين ثنائيات الوسط الفنى مثار إعجاب من قبل الملايين، الذين يتغنون بها طوال الوقت، إذ ينظر إليها كثيرون بصورة أشبه بالروايات الذى يسعى جمهور الفن ومحبو هؤلاء النجوم لمعرفة فصولها لما تتضمنه من أمور وقصص جانبية عديدة، تتخلل فى مشاعر أشبه بدراما حياتهم الفنية خاصة مع كونها معروفة للعيان.

لكن هناك دوماً قصة مظلومة لصالح أخرى خطفت منها بريقها مثلما حدث مع قصة أحد أعظم المخرجين الذين طوروا فى السينما المصرية، وهو عز الدين ذو الفقار الذى ولد فى مثل هذا اليوم الجمعة الـ 28 من أكتوبر عام 1919، مع محبوبته وزوجته النجمة الكبيرة فاتن حمامة.



عز الدين ذو الفقار وفاتن حمامة

ربما لا يعلم كثيرون بشأن تلك القصة لارتباطهما بقصة عمر الشريف وفاتن حمامة التى طغت على كل القصص لنجومية الثنائى الكبيرة، إلا أننا خلال السطور التالية نتعرض إلى الزواج الاول فى حياة فاتن حمامة بالصور عبر 7 نقاط فى السطور التالية.

1ـ تزوج عز الدين ذو الفقار فاتن حمامة قبل 60 عاما في أبريل 1948 بعد قصة حب جارفة بدأت مع ثاني عمل سينمائي يجمعهما بفيلم "خلود"، وهو الفيلم الوحيد الذي شارك عز في تمثيله إلى جانب إخراجه.. بعد عامين من لقائهما الأول في فيلم أبوزيد الهلالي عام 1946.

2ـ عاش عز الدين مع سيدة الشاشة العربية 6 سنوات أنجب خلالها ابنته نادية.



عز الدين ذو الفقار

3ـ عمل الثنائى معاً أثناء زواجهما فى مجموعة من أهم الافلام أبرزها موعد مع الحياة، موعد مع السعادة.

4ـ لعل أبرز وصف حبيب لمعشوقته قد تلخص فيما وصفه بها حين قال: إن جمال شخصيتها أقوى من جمالها المحسوس وأنها لو وضعت وسط مجموعة من ملكات الجمال فى العالم فستجذب الاهتمام وتخطف منهن الأضواء لطغيان شخصيتها عليهن جميعًا.

5ـ كما مدح قدراتها التمثيلية بقوله: هي المعجزة الثالثة فى القرن العشرين مع أم كلثوم وعبد الوهاب فهى تتصدر قائمة الممثلات وهى الممثلة الأولى فى مصر وتظل بعدها عشر خانات فى القائمة فارغة لا تجد من ينافسها حتى تصل إلى رقم 11 الأسماء الأخرى.

6ـ أما عن كيفية زواجهما فقد حكاها: تزوجنا في مغامرة، كنا نعمل في فيلم خلود وعقد القران في فيلا فؤاد الجزايرلي وكان شهود العقد جليل البنداري وأنيس حامد، وكان السبب في السرية أن أهلها اعترضوا على الزواج.

7ـ وعن الانفصال فقد حكاه أيضاً فى جملة مثلما اجتمع فيها الشعور بمرارة الانفصال تجلت فيها مشاعر المحبة والاحترام بقوله: بدأت الوقيعة بيني وبينها حين أسندت بطولة فيلم إلى فنانة أخرى، فتفسر فاتن العناية بالعمل على أنها عناية بالبطلة وانتهينا إلى الطلاق، وكان قرارًا سليمًا لم تطلق فيه رصاصة واحدة على سمعة أى طرف منا.. وذهب ما توهمته حبًا وبقى بينى وبين فاتن الشىء الخالد الصداقة.