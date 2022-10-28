شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا عبد العزيز تهنئ شيرى عادل وطارق صبرى بعقد قرانهما: مبروك يا حبايبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة دنيا عبد العزيز صورة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، جمعتها بالفنانة الفنانة شيرى عادل وزوجها الفنان طارق صبرى بعد عقد قرانهما مساء أمس الخميس.

وعلقت دنيا عبد العزيز على الصورة المنشورة بـ"ألف مبروك يا حبيبى ربنا يسعدكم يارب"، ورد طارق صبرى بـ"الله يبارك فيكى يارب".



تغريدة دنيا عبد العزيز على انستجرام

وسبق وأشار الفنان طارق صبرى، لعقد قرانه على الفنانة شيرى عادل منذ أيام، قبل سفره إلى الكويت لمشاركته كعضو لجنة تحكيم فى مهرجان الكويت المسرحى، وسيتم تحديد موعد حفل الزفاف بحضور عدد من نجوم الفن وأهل العروسين.

يذكر أن شيرى عادل غابت عن السينما خلال الـ5 سنوات الأخيرة بعدما قدمت فيلم "فين قلبى" مع مصطفى قمر ويسرا اللوزى وإدوارد وإيمان السيد وإخراج إيهاب راضى، واكتفت خلال هذه الفترة بالظهور كضيفة شرف في فيلم "للإيجار" مع خالد الصاوى ومحمد سلام، وتأليف وإخراج إسلام بلال، وتم عرضه فى السينمات العام الماضى.