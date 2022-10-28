"الزمالك في أقوى حالاته".. الفنان هاني رمزي يكشف عن توقعاته لمباراة السوبر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان هاني رمزي، عن توقعاته لمباراة السوبر المصري التي تجمع بين فريقي الأهلي والزمالك، والمقرر اقامتها اليوم الجمعة 28 أكتوبر الجاري في تمام الساعة السابعة مساء، على استاد هزاع بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية.

وقال رمزي، في تصريحات تليفزيونية: "إن شاء الله نشوف مباراة ممتعة بين الطرفين، ونستمتع كلنا، وتمنياتي لفريق الأهلي بالفوز، ويهمني في الأول والآخر إننا نعمل مباراة مشرفة للفريقين وتمتع الطرفين، لأنها تخص الكرة المصرية بقطبيها".

وتابع: "الزمالك في أفضل حالاته وفريق قوي جدا، وأتمنى فوز الأهلي، وأتوقع نهاية المباراة بالتعادل واللجوء لضربات الجزاء".

وأضاف: "أحب أتابع مباريات القمة مع الأصدقاء وليس على انفراد، وذلك في الأماكن العامة لأنها متعة تانية على عكس متابعة اللقاء في المنزل، واحنا مش متعصبين وبنحب بلدنا وسواء زمالك أو أهلي فكلهم مصريين".

ويلتقى قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في مباراة السوبر المصري اليوم الجمعة 28 أكتوبر، على استاد هزاع بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية.

ويخوض الزمالك المباراة باعتباره بطل الدوري والكأس في الموسم الماضي، بينما يلعب الأهلي باعتباره وصيف بطولتي الدوري والكأس. ويتم نقل مباراة السوبر المصري عبر قنوات "أون تايم سبورت".

يذكر أن، هذه هي المرة الخامسة التي سيلعب فيها كأس السوبر المصري في دولة الإمارات بعد مواسم 2015 و2017 و2018 و2020.