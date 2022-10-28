بينهم روبي ويسرا اللوزي.. أبطال فيلم "جروب الماميز" يحتفلون بإنتهاء التصوير (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

احتفل أبطال وصناع فيلم "جروب الماميز" بإنتهاء تصوير العمل.

ونشر برنامج "et بالعربي" عبر الصفحة الرسمية بموقع "إنستجرام"، مقطع الفيديو، وظهر خلاله النجوم روبي ويسرا اللوزي ومحمد ثروت ومحمود حافظ ودارين حداد.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، يجمع جروب للواتساب خاص بالمدرسة ثلاثة أمهات من ثلاث طبقات اجتماعية مختلفة، حيث تعاني "مريم ونادية" روبى وغادة، من علاقات سيئة مع أبنائهن، فتقرر هنا ملكة جمال مصر السابقة ريم مصطفى، مساعدتهن للتقريب بينهن وبين أبنائهن، وهي أم مرحة لطيفة لا تعرف الانضباط.

يذكر أن، فيلم "جروب الماميز" تأليف غادة عبدالعال وإيهاب بليبل وإخراج عمرو صلاح، ويخوض بطولته: روبي وغادة عادل وريم مصطفى وبيومي فؤاد ومحمود حافظ وغيرهم.