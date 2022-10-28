مباراة السوبر..صلاح عبدالله: أتمنى مباراة تليق بسمعة مصر ثم الفوز للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق الفنان القدير صلاح عبدالله، على مباراة السوبر المصري التي تجمع بين فريقي الأهلي والزمالك، والمقرر اقامتها اليوم الجمعة 28 أكتوبر الجاري في تمام الساعة السابعة مساء، على استاد هزاع بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية.

وقال صلاح، في تصريحات تليفزيونية لقناة أبو ظبي الرياضية: "معروف اني زملكاوي أبا عن جد يعني بالوراثة، وعيت على الدنيا وجدت والدي وأشقائي وأعمامي كلهم زملكاوية، كنت أذهب معهم للمباريات وأنا صغير".

وتابع: "أنا زملكاوي جدا جدا، لكن بدون التعصب المتطرف والحاجات اللي فيها إيذاء للمشاعر والتجريح، ودائما أقول لا للتعصب والفريقين في النهاية إخوات وحبايب".

وأوضح: "مباريات الزمالك والأهلي بالذات أحب أقعد مع نفسي، ولكن في السنوات الأخيرة أزواج بناتي أهلاوية متعصبين ويأتون للمشاهدة معي وبحاول أهرب منهم، وبفكر مدخلهمش البيت".

وأضاف: "زي ما العالم أحب مصر من خلال أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب وأفلامنا العظيمة، فالفن والرياضة بينهما علاقة كبيرة من الروح والأخلاق والشغف، وأتمنى الفريقين يقدمان مباراة تليق بسمعة وحلاوة مصر، ودائما العلاقة بين مصر والإمارات متميزة، وأتمنى الروح والأخلاق تكون في أحسن حالاتها، ثم يفوز الزمالك ويحقق كأس السوبر".

ويلتقى قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في مباراة السوبر المصري اليوم الجمعة 28 أكتوبر، على استاد هزاع بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية.

ويخوض الزمالك المباراة باعتباره بطل الدوري والكأس في الموسم الماضي، بينما يلعب الأهلي باعتباره وصيف بطولتي الدوري والكأس. ويتم نقل مباراة السوبر المصري عبر قنوات "أون تايم سبورت".

يذكر أن، هذه هي المرة الخامسة التي سيلعب فيها كأس السوبر المصري في دولة الإمارات بعد مواسم 2015 و2017 و2018 و2020.