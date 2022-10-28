خاص| تفاصيل تأجيل حفل جورج وسوف بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعلنت الجهة المنظمة لحفل الفنان جورج وسوف بالإسكندرية، عن تأجيله بعدما كان مقررا إقامته غدا السبت 29 أكتوبر، في أليكس أرينا بچويل فيستيفال، وذلك بعد تداول شائعات خلال الأيام الماضية حول إلغاء الحفل بالإسكندرية.

محمود رضوان "المشارك في تنظيم الحفل"، قال في تصريح خاص ل "الخليج 365": "الحفل ما زال قائم، لكن تم تأجيل موعده إلى يوم ٢٥ نوفمبر المقبل".

وتابع: "تم تأجيل الحفل بسبب تعذر إنهاء تأشيرات دخول بعض أعضاء فرقة الفنان الكبير جورج وسوف، وإن شاء الله يقام بأفضل صورة".

يذكر أن، الشركة المنظمة للحفل، أعلنت مؤخرا عن توفير تذاكر مخفضة قيمتها 300 جنيه، والتعاقد مع شركة طبية لتوفير سيارة إسعاف مجهزة بالكامل.

وتراوحت أسعار التذاكر، بين 500، و 1000، و 6000 جنيه للفرد، و 50000 لـ 10 أفراد.