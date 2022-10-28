استدعاء عاجل لـ عفروتو.. والموسيقيين توقف تصاريح شعبة الراب دون استثناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، في بيان صحفي، عن عقد اجتماع عاجل اليوم الجمعة، بحضور مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية.

يأتي ذلك بشأن استدعاء عفروتو، على وجه السرعة، وإيقاف كافة تصاريحه وتغريمه واستدعاءه رسميا للتحقيق.

ووصل الى نقيب الموسيقيين، فيديو لشاب يدعي عفروتو، لم يحضر الإجتماع السابق، ولم يوقع على الإقرار والتعهد، ولم يلتزم بالتعليمات، مما أثار غضبه بشدة وغضب المجلس بالكامل.

وقرر النقيب وأعضاء المجلس، معاقبته أولاً وعاجلاً ثم إيقاف تصاريحه وتصاريح جميع المنتمين إلى شعبة الراب بالكامل دون إستثناء، لحين حضورهم إلى مقر النقابة.

واختتم البيان، أنه ستكون هناك عقوبات قاسية في حال مخالفة ما تم إقراره من النقيب العام والمجلس بالأيام المقبلة.

وكانت أبرز القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا من قبل نقابة المهن الموسيقية بشأن مطربي المهرجانات، كالتالي:

ـ استحداث شعبة "الأداء الصوتي" وضم مطربي المهرجانات بها.

ـ مش عايز أسمع ڤودكا وشيفاز تاني والقواعد تسري على الماضي والمستقبل.

ـ لن نكتب كلمة مهرجانات مرة أخرى، واللي هيكتب كدا يعتبر نفسه مشطوب.

ـ لدينا الأن ثلاث شُعب في نقابة المهن الموسيقية، وهي شعبة الراب والمغنيين الشعبيين، والأداء الصوتي.

ـ لن يسمح لأي شخص يحمل كارنيه النقابة بتخطي حدودها.

ـ شعبة المغنيين الشعبيين يتم تجديد تصريح الغناء بشكل سنوي، أما شعبة الأداء الصوتي يتم التجديد فيها بشكل ربع سنوي، أي كل ثلاثة أشهر.

ـ تشغيل على الأقل 12 فردا في الفرقة الموسيقية خلف كل مطرب مهرجانات.

ـ حمو بيكا سيُصنف ضمن الأداء صوتي.

ـ نقابة المهن الموسيقية ستهتم بالمعاشات، وتوفر لأعضائها حياة كريمة لأن "النقابة مش هتشحت تاني".

ـ القوانين المُقررة سيتم تطبيقها على كل مغنيين المهرجانات، حتى في حالة سفرهم إلى بلاد أخرى، لأنهم يمثلون صورة مصر بالخارج أمام دول العالم.

ـ من يخالف القواعد، سيتم إلغاء تصريحه، وأقسم بالله لن يغني مرة أخرى طول ما أنا متواجد، وستكون أهدافنا جميعًا الحفاظ على هوية مصر الفنية..