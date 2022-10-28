درة: "محمد رمضان نجم وسوبر ستار ولا أحد ينكر قيمته كفنان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة التونسية درة، عن النجم محمد رمضان، مؤكدة أنه نجم وسوبر ستار في المجال الفني ولا يستطيع أحد أن ينكر قيمته كفنان.

وقالت درة، خلال لقائها ببرنامج"حبر سري": "مليش اني أقيم شعبية حد من زملائي ومحمد رمضان نجم وسوبر ستار ومنقدرش ننكر ده، وده شكل الشخصية بتاعته".

وأوضحت، أن محمد رمضان له جمهوره واختار طريقة تعامله الحالية في السوشيال ميديا وهو حر في ذلك، متابعة "طبيعي النجم يعمل حاجة تضرب قوي وحاجة تبقى مش قوية والتوفيق من عند الله وهذا لا يدينه".

وأضافت: "أنا مش براقب مين شعبيته قلت ومين شعبيته زادت، والنجاح مش سهل الوصول إليه".

وتشارك درة، حاليا بمسلسل "المتهمة" المعروض عبر منصة "شاهد"، ويشاركها البطولة كل من عادل كرم، علي الطيب، أسامة عباس، دياب، مها نصار، ريم عبد الحليم، تأليف وإخراج تامر نادي.

وعُرض لـ درة في دراما رمضان 2022، مسلسل "بين السما والأرض"، بطولة هاني سلامة، سوسن بدر، أحمد بدير، محمد لطفي، ندى موسى، تأليف نجيب محفوظ، إخراج محمد العدل.

كما عُرض لها أيضا مؤخرًا فيلم "جدران" على منصة واتش أت، تدور أحداثه في إطار من الرعب والإثارة والتشويق، تأليف هيم الدهان وأحمد الدهان، إخراج محمد بركة، بطولة درة، نيقولا معوض، أحمد بدير، حنان سليمان، هند عبدالحليم، فراس سعيد.