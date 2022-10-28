كيف علق صلاح عبدالله على ارتفاع سعر الدولار؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق الفنان القدير صلاح عبدالله، على ارتفاع سعر الدولار والقفزة التي صعدها أمس الخميس، ليتخطى حاجز الـ 22 جنيهًا للبيع لأعلى مستوى له على الإطلاق.

وكتب عبدالله، عبر حسابه على تويتر: "خاطر على غفلة، لو عايز تبقى تريند نار، إجري إهري في الدولار، بس لو بتحب مصر، إحذر السِم في الهزار، إحذر السِم في الهزار".

وكان سعر الدولار، قفز بقيمة أكثر من جنيهين حتى الآن، ليتخطى حاجز الـ 22 جنيهًا للبيع لأعلى مستوى له على الإطلاق.

وقفز الدولار بعد إصدار البنك المركزي، أمس الخميس، حزمة قرارات استثنائية تضمنت رفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية اليوم الخميس لأول مرة من 5 شهور.

وقال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس، "تحرير سعر الجنيه مقابل الدولار وفقا للعرض والطلب".

جاء ذلك خلال مؤتمرا صحفيا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور محافظ البنك المركزي ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي بمصر

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان الحكومة، الأربعاء، عن سلسلة من إجراءات الحماية الاجتماعية الجديدة لمواجهة الغلاء.

وأضاف أن الوصول جاء نتيجة نقاشات مثمرة بين مصر وصندوق النقد الدولي، والذي اتفق فيه الطرفين على حزمة متكاملة من السياسات والتدابير والاصلاحات الاقتصادية والهيكلية المتتثقة مع برنامج الاصلاح الوطني، مشيرا إلى أن ذلك سيعزز من الاستقرار الاقتصادي الكلي.

وذكر أن البنك المركزي يستهدف إعادة بناء الاحتياطات الدولية على نحو تدريجي ومستدام، حيث تم تصميم البرنامج بعد التأكد من سد الفجوة التمويلية في خلال 4 سنوات قادمة.

كانت مصر طلبت قرضًا من صندوق النقد الدولي في مارس الماضي، لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ونقص الموارد الدولارية.

وأصدر البنك المركزي، الخميس، حزمة قرارات استثنائية تضمنت رفع سعر الفائدة 2%، وإلغاء الاعتمادات المستندية بشكل كامل ديسمبر المقبل، وتحديد سعر صرف الجنيه وفق العرض والطلب بنظام صرف مرن.

وانخفض سعر صرف الجنيه بنفس اليوم، ليتراجع أمام الدولار إلى مستوى 22.50 جنيه للبيع في بعض البنوك.

كما أعلن البنك المركزي ،الخميس، أدوات المشتقات المالية للتحوط من مخاطر سعر الصرف أمام الجنيه.

وتزامن مع قرار البنك المركزي إصدار بنكا الأهلي ومصر شهادة ادخار ثلاثية بسعر عائد يصرف سنويا 17.25%.