"روتانا" تطرح أحدث أغاني لطيفة "من بلدي" عبر "يوتيوب" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

طرحت شركة "روتانا" أحدث أغاني الفنانة لطيفة "من بلدي"، عبر قناتها الخاصة بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "من بلدي" كلمات كريم حكيم، ألحان خالد فتوح.

وتقول بعض كلمات الأغنية: "من بلدي بوصل سلماتي، لحبيبي اللي وهبته حياتي، وعشاني أتغرب والغربة، بسببها اتقلبت حساباتي".

يذكر أن، الفنانة لطيفة وجهت مؤخرا رسالة للفنانة شيرين عبد الوهاب بعد أزمتها الأخيرة مع شقيقها محمد عبد الوهاب بسبب تنازلها عن قضايا ضد طليقها الفنان حسام حبيب.

ونشرت لطيفة صورة شيرين مع والدتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "حبيبة قلبي الغالية الانسانة الطيبة والفنانة الموهوبة بنت مصر وبنت العالم العربي كله أنا واثقة إنك إنسانه قوية وحتخرجي من المرحلة القاسية اللي انتي فيها وصدقيني بعد ربنا ماحدش حيخاف عليكي زي والدتك واخوكي وبناتك وأهلك وطبعا جمهورك خليكي جنبهم هما سندك الحقيقي الصادق اللي حيقويكي".

وأضافت: "الجنة تحت أقدام الأمهات فما بالك هذه الدنيا الفانية، ربنا يحميكي ويحافظ عليكي، مستنيينك".