ياسمين صبري ولجين عمران بنفس الفستان.. فمن الاجمل؟

كتب امير فتحي في الجمعة 28 أكتوبر 2022 12:54 مساءً - شاركت الفنانة المصرية ياسمين صبري متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور أطلت فيها بفستان باللون الزهري، خلال حضورها إحدى مناسبات الأزياء والموضة في دبي.

وتميز الفستان بأنه طويل وواسع بالغ الأناقة، ومحدد عند الخصر، ذو أكمام طويلة ومزين بالريش، كما أنه لا يحمل أي نقوش أو تطريزات، وأضافت إليه مجموعة من الأكسسوارات، وانتعلت وحذاءً أنيقاً باللون الزهري أيضاً.



وتبين أن الاعلامية السعودية لجين عمران كانت قد أطلت سابقاً بالفستان نفسه، وأكد المتابعون أنه يليق بالإثنتين كثيراً.