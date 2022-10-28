بعد ان اتهمتها دنيا بطمة بالترويج للدعارة مع محمد الترك.. المغربية وصال تخرج عن صمتها وتوجه لها هذه الرسالة!

كتب امير فتحي في الجمعة 28 أكتوبر 2022 12:54 مساءً - خرجت السيدة المغربية وصال والتي تتهمها الفنانة دنيا بطمة بالترويج للدعارة مع زوجها المنتج البحريني محمد الترك، عن صمتها،

وقالت وصال في تدوينات نشرتها عبر خاصية الستوري بحاسبها الشخصي على موقع الأنستغرام، متحدثة:” “السلام عليكم المهم هذا أول تصريح ليا من بعد هاد القضية ديالي مع محمد ترك.. فمن بعد ما تهجمو عليا الصحافة وصوروني فمبقا لاش نبقى مخبعة ومعندي لاش أصلا نتخبع..”.

وأضافت المتحدثة: “محمد الترك لا أعتبره أكثر من صديق ولي جمعني معاه علاقة عمل لا غير.. مكيهمنيش الهضرة لي كتقال بغيت نسالي هاد الموضوع فأقرب وقت ممكن”.



هذا وأكدت في نفس التدوينات أن كل التهم التي وجهت لها من طرف دنيا بطمة قد سقطت حيث قالت:”راه عارفة مزيان أنه مكاينة لا خيانة لا سرقة.. والأدلة كانو كلهم قدام نائب وكيل الملك.. القانون لا يحمي المغفلين.”

هذا ووجهت المتحدثة رسالة خاصة للفنانة دنيا بطمة عبر نفس التدوينات حيث توعدت بمتابعتها قضائيا وقالت:” رسالة إلى دنيا أنا ماشي من المستوى لي نجلس نتعاير فالإنستغرام.. التشهير والتهديد لي درتي مهنسكتش عليه.. تمنيت كون سمعتي الحقيقة ونطق المحكمة وسكتي.”

يأتي ذلك بعد قرار المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش يوم الأربعاء تبرأتها مع محمد الترك من تهمة الخيانة التي كانت دنيا بطمة قد رفعتها ضد زوجها.