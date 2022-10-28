محمد الترك يبكي ويطلب مسامحته.. ودنيا بطمة تتهمه وعشيقته بالترويج للدعارة!

كتب امير فتحي في الجمعة 28 أكتوبر 2022 11:51 صباحاً - عاد المنتج البحريني محمد الترك، إلى الظهور مرة أخرى، وذلك عقب تبرأته من تهمة الخيانة الزوجية في الدعوى التي رفعتها ضدّه زوجته دنيا بطمة، وبدى محمد غاضبًا وفي حالة غير طبيعية.

وشارك محمد مقطع فيديو لمتابعيه عبر حسابه الشخصي على “إنستغرام”، محاولًا طمأنة جميع المتابعين على حالته، وسط حالة من البكاء أثناء قيادة سيارته في فيديو بث مباشر، وقدّم الاعتذار إلى أسرته ووالدته مها الترك على التقصير في زياتها لمدة 3 سنوات ونصف السنة، ووالده، وكذلك ابنته حلا الترك مؤكدًا أنه بات بخير الآن.

ويبدو محمد أنّه يعيش في حالة تأنيب لذاته، حيث تذكّر موقفا كان مُقصّرًا بها وظل يُعددها، ومن بينها تقصيره في حضور مراسم دفن عمه الذي حضر عزائه فقط، مطالبًا منه أن يسامحه على ما بدره منه في هذا الصدد.

وعن تقصيره في حق ابنته حلا الترك، أكد محمد في المقطع أنه بيوم تخرّجها كان لابد وأن يكون معها، ولكنه لم يفعل ذلك، مطالبًا إياها ألا تغضب منه وتسامحه، موجهًا رسالة إلى نفسه وللمتابعين: “أهلك ثم أهلك ثم أهلك”.

ويأتي البث المباشر الذي بثه محمد الترك على أنغام أغنية “دعيت الله” للفنان حسين الجسمي، عبر حسابه الشخصي على “إنستغرام”، وهو يقود سيارته، عقب إطلاق سراحة من النيابة العامة المغربية بكفالة مالية، حسبما ذكرت صحف مغربية محلية.

دنيا بطمة تتهم طليقها وعشيقته بالترويج للدعارة

يذكر ان دنيا بطمة كانت قد ردت على تبرئة طليقها من تهم الخيانة عبر خاصية “ستوري إنستغرام”، عبر نشرها مجموعة من المنشورات تفضح أسرارا عن علاقة زوجها بالفتاة، وكتبت في منشور “الأخ (محمد الترك) وعشيقته تحت المتابعة في قضية التحريض على الدعارة والسرقة..”، ونشرت صورة للقضية من محكمة الاستئناف في مراكش بتاريخ 26 أكتوبر 2022.

كذلك تساءلت المغنية المغربية وكتبت “واحد مع وحدة فالدار صوت وصورة وفالأخير كفالة متابعة في حالة سراح وخرجوهم؟؟”.

وأوضحت أن القضية خيانة زوجية، مضيفة “تخيلوا لو كانت القصة معكوسة، تخيلوا فقط لو امرأة مزوجة وفي مكان عام ماشي تا فالدار، والشراب والدخاخن شنو كان غيوقع في نظركم، بلغ السيل الزبى، وشكرا”.