شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. جيرو يرد على منتقديه ويرعب خصومه فى الكاليتشو مع ميلان والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - واجه النجم الفرنسي أوليفيه جيرو مهاجم نادي ميلان، إنتقادات قوية قبل الإنضمام إلى كبير العاصمة الألمانية الموسم قبل الماضي، حيث توقع الكثير من الرياضيين والمحللين فشل تجربة اللاعب فى الدوري الإيطالي، بعد الرحيل من نادي تشيلسي، لا سيما أن الكاليتشو يتميز بالقوة الدفاعية الكبيرة، الأمر الذي يصعب من مهمة المهاجمين فى إحراز الأهداف.

ولكن جاء رد المهاجم الفرنسي قاسيًا، بعدما كان أحد أسباب فوز ميلان بالدوري الإيطالي الموسم الماضي، بعد فترة كبيرة من الغياب، وبالنظر إلى مشاركات اللاعب مع الفريق، فقد شارك فى 42 لقاء منذ قدموه إلى كبير العاصمة الإيطالية، حيث سجل اللاعب خلالهم 20 هدفًا، حملت فى حقيقتها الكثير من الأهداف الحاسمة.



جيرو يتفوق على إبراهيموفيتش فى ميلان

وعند مقارنة تجربة الثنائي أوليفيه جيرو، والمهاجم السويدي إبراهيموفيتش نجد أن تجربة المهاجم الفرنسي هى الأنجح، بعدما تفوق اللاعب على زلاتان بصورة كبيرة على مستوي الأرقام، حيث أنه من المتوقع أن يتم الإبقاء على اللاعب، فى محاولة الحفاظ على المهاجم البرتغالي الشاب لياو، فى الوقت الذي سيرحل فيه المهاجم السويدي عن الفريق بنهاية الموسم.



أسباب دفعت جيرو للرحيل عن تشيلسي!

ولم يقدم اللاعب المردود المتوقع منه مع تشيلسي فى تجربته السابقة، فعلى الرغم من أن اللاعب تمكن من تحقيق دوري الأبطال مع الفريق، إلا أن النجم الألماني تيبو فيرنر كان من يحظي بفرصة المشاركة الأساسية مع الفريق، الأمر الذي دفع جيرو للإنتقال إلى الدوري الإيطالي.