شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة يوفينتوس تصدم جماهير الفريق بعد الخروج الأوروبي بسبب إليجري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية إيطالية أن إدارة يوفينتوس استقرت على بقاء المدرب الإيكالي أليجري على رأس القيادة الفنية للفريق فى الفترة المقبلة، فعلى الرغم من الخروج المهين للفريق من دور المجموعات بدوري الأبطال للمرة الأولي منذ عام 2013،إلا أن مسئولي "السيدة العجوز" استقروا تقييم تجربة المدرب فى نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت التقارير أن الجماهير الإيطالية غاضبة بشدة بسبب تعامل مسئولي يوفينتوس مع المدرب، خاصة أنه حظي بالعديد من الفرص، والتى لم يتمكن من إستغلالها، على اارغم من إبرام الفريق للعديدمن الصفقات القوية فى بداية الموسم الحالي، أمثال دي ماريا وبوجبا وباريديس.



السبب الحقيقي وراء الإبقاء على إليجري

ويعد السبب الرئيسي وراء بقاء إليجري على رأس القيادة الفنية للفريق، أن المدرب يعتلي تدريب الفريق منذ أكثر من 3 مواسم، مما يعني رحيل المدرب فى منتصف الموسم إنهيار الفريق، مما يجبر مسئولي "السيدة العجوز" على تأجيل هذه الخطوة حتى نهاية الموسم الحالي.



ترتيب يوفينتوس فى الدوري الإيطالي

ويحتل نادي يوفينتوس المركز الثامن فى الدوري الإيطالي، بعدما حقق الفوز فى 5 لقاءات فقط، خلال 11 مباراة خاضها الفريق، فى حين تعادل الفريق فى أربع مواجهات وخسر مواجهتين، وهى الإنطلاقة الأسوء "للسيدة العجوز" منذ سنوات عديدة.