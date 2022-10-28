شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد مأمون الشناوى.. الشاعر الذى تغني بكلماته كبار المطربين وكافة الألوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الجمعة الـ 28 من أكتوبر مع ذكرى ميلاد الشاعر الكبير مأمون الشناوي الذى يعتبر أحد أهم الشعراء الذين تعاونوا مع كبار النجوم والنجمات من المطربين الكبار، وذلك لما تميز بما من موهبة كبيرة انعكست في أغانيه بكافة الألوان.

كما يعد الراحل مأمون الشناوى شقيق المؤلف كامل الشناوي، ومن أشهر المطربين الذي تعاون معهم كوكب الشرق أم كلثوم، والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وغيرهم، وفى السطور التالية نسلط الضوء على أبرز أغانى الشاعر الراحل مأمون الشناوي.



مأمون الشناوى

مأمون الشناوى وعبد الحليم حافظ

البداية من العندليب، والذى تعاون معه مأمون الشناوى خلال أكثر من أغنية بداية من "أنا لك على طول" التى لحنها محمد عبد الوهاب، وأغنية "صدفة"، و"نعم يا حبيبي نعم"، "بعد إية"، من ألحان كمال الطويل، و"لو كنت يوم أنساك" من ألحان محمد الموجى، وأغنية "خسارة خسارة" من ألحان بليغ حمدى، و"حلو وكداب" ألحان محمود الشريف.

أم كلثوم

تعاون مأمون الشناوى مع ام كلثوم من خلال أربع أغنيات هم "أنساك يا سلام"، "كل ليلة وكل يوم" ، "بعيد عنك"، من ألحان بليغ حمدى، بالإضافة إلى ايقونتها الخالدة أغنية "ودارت الأيام" من ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب.

فايزة أحمد

كما ألف مأمون الشناوي واحدة من أشهر أغنيات فايزة أحمد، وهي أغنية "تهجرني بحكاية"، و"بصراحة"، التي لحنها محمد عبد الوهاب.

أسمهان

أيضاً تعاون الشاعر الراحل مأمون الشناوي مع أسمهان في فيلم "غرام وانتقام" عام 1944، وقدم لها فيه اغنيتين هما "قهوة أنا اهوي"، "وامتى ها تعرف".

فريد الأطراش

بعد ذلك يأتي فريد الأطرش الذى ألف له الشاعر الكبير مأمون الشناوي أغانى مثل : "حبيب العمر"، "بنادي عليك"، "أول همسة"، "الربيع"، "حكاية غرامي"، " خليها على الله"، "سافر مع السلامة"، "نجوم الليل"، "جميل جمال"، "يا قلبي يا مجروح".