غدا.. عمر خيرت يلتقي جمهوره على مسرح النافورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تتواصل فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 31، حيث يقام مساء السبت 29 أكتوبر ثلاث حفلات بالقاهرة والإسكندرية تبدأ جميعها في الثامنة مساء .

فعلى مسرح النافورة يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة حفلا بقيادة المايسترو ناير ناجي.

وفي السابعة مساء على المسرح الخارجي يقدم فصل كورال ذوي القدرات الخاصة بمركز تنمية المواهب تدريب وقيادة ميرفت همام وتحت إشراف الفنان عبدالوهاب السيد باقة متنوعة من روائع الزمن الجميل .

ويشهد مسرح معهد الموسيقى العربية حفلا لفرقة سداسي شرارة بقيادة عازف الكمان الدكتور حسن شرارة .

ويستقبل مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" حفلاً للفنان محمد الحلو بمصاحبة فرقة الحفني بقيادة المايسترو هشام نبوي، يسبقه فاصلا غنائيا لكل من الفنانين نيڤين رجب وحسام حسني وحسناء .