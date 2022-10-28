"هاملت بالمقلوب" تمثل مصر في الدورة الـ 23 من مهرجان أيام قرطاج المسرحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشارك العرض المسرحي "هاملت بالمقلوب" ضمن فعاليات الدورة الـ 23 من مهرجان أيام قرطاج المسرحية، المقامة في الفترة من 3 إلي 10 ديسمبر المُقبل، بدولة تونس، حيث يمثل العرض مصر في المسابقة الرسمية للمهرجان.

عن تلك المشاركة أعرب المخرج مازن الغرباوي في بيان صحفي عن سعادته لتمثيل مصر في مهرجان كبير مثل أيام قرطاج المسرحية، مؤكدا أن المنافسة لن تكون سهلة، وقال: في كل عام ينافس أكثر من 100 عمل مسرحي، قادمين من أكثر من 20 دولة حول العالم للمشاركة في أيام قرطاج، لذلك يتم اختيار العروض المسرحية بعناية كبيرة.

وأضاف: اختيارهم لعرض "هاملت بالمقلوب" ليكون العرض المسرحي المصري الوحيد هذا العام، تعد ثقة كبيرة من ادارة المهرجان في عرضنا، حيث جرت العادة كل عام على اختيار عرضين من مصر أحدهما داخل المسابقة، والآخر علي الهامش، أما هذا العام سوف يكون هاملت فقط.

"هاملت بالمقلوب" إنتاج وزارة الثقافة المصرية، قطاع الإنتاج الثقافي، البيت الفني للمسرح، فرقة المسرح الحديث، بطولة عمرو القاضي، خالد محمود، أيمن الشيوي، سمر جابر، نهاد سعيد ومجموعة من الوجوه الجديدة من شباب المعاهد الفنية والمسرح الجامعي، إهداء المشاركة الصوتية والسينمائية الفنان القدير خالد الصاوي، تأليف د. سامح مهران، ديكور وإضاءة صبحي السيد، تأليف موسيقي طارق مهران، أزياء مروة عودة، ماكيير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، مخرجان منفذان نور السيد، أحمد أمين، إخراج مازن الغرباوي.