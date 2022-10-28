شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات عن باسم قهار والد نجيب الريحاني في "الضاحك الباكي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألق الممثل العراقي باسم قهار في الحلقات الأولى من مسلسل "الضاحك الباكي" مجسدا دور إلياس ريحانة، والد نجيب الريحاني الذي يمتلك اسطبل خيل ولكنه يفقد ثروته ويصاب بالشلل ويتوفى، تاركا أسرته في وضع صعب لتواجه متاعب الحياة والفقر ضمن أحداث العمل، ورغم صغر حجم دور النجم العراقي لكنه ترك أثرا طيبا لدى الجمهور.

وسبق أن شارك باسم قهار في العديد من الأعمال الدرامية المصرية سواء في السينما أو التليفزيون، إذ شارك في فيلم "العارف" بطولة أحمد عز وأحمد فهمي، أما في المسلسلات شارك في "هجمة مرتدة" بطولة أحمد عز، "كلبش 3" مع أمير كرارة، "طايع" بطولة عمرو يوسف، "لأخر نفس" لياسمين عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب، بينما كان أول ظهور حقيقي له في الدراما المصرية من خلال مسلسل "فرقة ناجي عطا الله" مع عادل إمام".

وفتحت مشاركة باسم قهار مع عادل إمام في "فرقة ناجي عطا الله" الباب أمامه لانتشاره أكثر في مصر والوطن العربي، خصوصا مع تميزه وأدائه اللافت في العمل وأيضا النجاح الكبير الذي حققه المسلسل الصادر عام 2012، وتوطدت علاقة الزعيم والنجم العراقي بعد مشاركتهما معا في المسلسل.

ولا يعد "الضاحك الباكي" مسلسل السيرة الذاتية الأول الذي يشارك فيه باسم قهار، إذ سبق أن شارك في بعض الأعمال عن قصص حياة شخصيات أثرت في وطننا المصري والعربي، ومنهم نزار القباني في المسلسل الذي يحمل الاسم نفسه والصادر عام 2005 من بطولة تيم حسن، وأيضا مسلسل "خالد بن الوليد" إذ جسد في الجزء الأول دور الصحابي أبو عبيدة بن الجراح، فيما ظهر ضيف شرف في الجزء الثاني، فيما جسد شخصية فارس الدين أقطاي المستعرب في مسلسل "الظاهر بيبرس".

ويجمع باسم قهار بين موهبة التمثيل والإخراج المسرحي والتليفزيوني أيضا، أما عن حياته العائلية فهو متزوج من مصرية تدعى "شمس" منذ نحو 12 عاما، إذ تعرفا أثناء تصويره مسلسل "الباب الشرقي" وتوطدت علاقتهما لتتوج بالزواج.

مواعيد عرض "الضاحك الباكي"

يشار إلى أن مسلسل "الضاحك الباكي" بطولة عمرو عبد الجليل وفردوس عبد الحميد ورزان مغربي وعدد كبير من الفنانين، ومن تأليف محمد الغيطي وإخراج محمد فاضل، ويعرض يوميا من السبت إلى الأربعاء، على قناة cbc في الساعة 8 مساء، ويعاد مرتين في الساعة 20.30 صباحًا و 12 ظهرا، فيما يعرض على قناة cbc دراما الساعة 11 مساء ويعاد في الساعة ا5 صباحا والساعة 10 صباحا والساعة 4 عصرا.