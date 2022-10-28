شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات تشويقية جديدة لفيلم The Menu قبل طرحه نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة Searchlight Pictures فيديو تشويقى جديد لفيلم الرعب والكوميديا The Menu، وكشف الفيديو على مجموعة من اللقطات التشويقية المختلفة لأبطال العمل، ووصلت مدته إلى دقيقة و15 ثانية، ومن المقرر أن يطرح الفيلم الجديد في 18 نوفمبر المقبل بـ دور العرض المختلفة حول العالم.

فيلم The Menu يدور حول سفر زوجان شابان إلى جزيرة نائية لتناول الطعام في مطعم حصري، حيث يعد الشيف قائمة طعام فاخرة وسرية، وبالتالي تحدث بعض المفاجآت الصادمة.

الفيلم الجديد The Menu يقوم ببطولته كل من أنيا تايلور جوي، رالف فاينز، جانيت ماكتيير، نيكولاس هولت، ايمي كاريرو، جون ليجويزامو، جوديث لايت، هونج تشاو، بول ادلستين، كريستينا بروكاتو.