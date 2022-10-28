نادين نسيب نجيم بإطلالة مثيرة بفستان قصير وجريء

كتب امير فتحي في الجمعة 28 أكتوبر 2022 08:48 صباحاً - نشرت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم صورا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا. ظهرت نادين نجين بفستان سهرة قصير للغاية، بأكمام ومزود بـfranges لامعة، من تصميم اللبناني زهير مراد، من مجموعته Resort 2023. على جانب آخر، شوقت نادين نسيب نجيم جمهورها للجزء الثاني من مسلسل “صالون زهرة” ونشرت صورة لها من كواليس المسلسل. ومسلسل “صالون زهرة” بطولة نادين نجيب ومعتصم النهار، لين غرة، رشا بلال، زينة مكي، طوني عيسى، من تأليف نادين جابر، إخراج جو بوعيد، وعرض عبر منصة “شاهد vip”.

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