شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا اللوزى تعود إلى الساحة الفنية بفيلم ومسلسل بعد انقطاع عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود الفنانة يسرا اللوزى إلى الساحة الفنية من جديد بعد انقطاع دا عام كامل وتحديداً منذ وفاة والدها والمخرج المسرحي محمود اللوزي، الذي رحل عن عالمنا في نوفمبر من العام الماضى، وشهد هذا العام اعتذارها عن المشاركة في العديد من الاعمال الفنية، حتى كسرت هذا الانقطاع بالتعاقد على على المشاركة في بطولة فيلم ومسلسل للعرض في شهر رمضان المقبل 2023.



يسرا اللوزى

وأعلنت يسرا اللوزى انضمامها إلى أسرة فيلم "جروب الماميز" الذى انطلق تصويره مؤخراً، ويشارك في بطولة العمل ريم مصطفى، روبي، ، بيومي فؤاد، محمد ثروت، يسرا اللوزي، دارين حداد، محمود حافظ، وائل فرج، وتأليف غادة عبد العال وإيهاب بليبل وإخراج عمرو صلاح وتدور أحداثه في إطار اجتماعى لايت، كما تعاقدت يسرا اللوزى على المشاركة في بطولة مسلسل "جميلة" والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وكانت يسرا اللوزى قد كشفت لـ"الخليج 365" عن أسباب غيابها عن الساحة الفنية واعتذارها عن أكثر من عمل عرض عليها، قائلة:" اعتذرت عن الاعمال الفنية أنى أحتاج وقت لنفسي ومع عائلتي خاصة بعد وفاة والدي، والسبب الثاني أنى مازلت أشعر بعدم وجود طاقة لدى أستطيع من خلالها التركيز في العمل مثلما أحب".

وأشارت يسرا اللوزى أيضاً إلى :"معظم الأعمال عرضت عليّ، ليست هي التي تبحث عنها، باستثناء عمل أو عملين أعجبك بهم تمنيت المشاركة فيهما، ولكن شعرت أنى مازلت غير قادرة على العمل، خاصة وأن أحدهما كان يتطلب التصوير في لبنان لمدة 3 أشهر كاملة وذلك غير مناسب لى لارتباطى بمواعيد طبية خاصة بإبنتى

وكان آخر أعمال يسرا اللوزى حكاية "بالورقة والقلم" من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا" والذى تم عرضه أغسطس 2021، وشارك في بطولة الحكاية نور محمود، على الطيب، عماد رشاد، حسام الجندى، لاشينة لاشين، عبد الله أشرف، صلاح الدالى، ياسمين سمير، رشاد رشدى، ريهام الشنوانى، ياسر الرفاعى، فكرة يسرى الفخرانى، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، إخراج محمد بكير.