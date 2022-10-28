"صداقتنا متينة".. إليسا ترد على رسالة أصالة نصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ردت الفنانة إليسا، على رسالة صديقتها الفنانة أصالة نصري التي وجهتها لها بمناسبة عيد ميلادها الذي وافق يوم 27 أكتوبر.

وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر: "من أجمل الانتصارات إن صداقتنا حلوة ومتينة.. بحبك أصولا".

وكانت أصالة، كتبت في رسالتها لها، عبر حسابها على تويتر: "طيّبة القلّب صديقتي الغالية ألّوسه.. كلّ سنة وانتي بألف خير وصحّة ونجاح وعزيمة وإصرار ومثل العادة دائماً إنتصار.. إليسا".

إليسا من مواليد 27 أكتوبر 1972، وحققت نجاحا كبيرا مؤخرا بأغنية "من أول دقيقة" التي قدمتها كـ دويتو مع الفنان سعد لمجرد.

كما تستعد إليسا، لاحياء حفل غنائي اليوم الجمعة 28 أكتوبر بمشاركة الفنانة هيفاء وهبي، على مسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد الرياض بالمملكة العربية السعودية.

يذكر أن، آخر أعمال إليسا، أغنية "أنا وبس" على موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي، توزيع طارق توكل، وميكس وماستر إيلي.