أول تعليق من عاصي الحلاني عن حفله بمهرجان الموسيقى العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

يحيي الفنان عاصي الحلاني، مساء اليوم الجمعة، فعاليات الليلة التاسعة من مهرجان الموسيقى العربية بدورته الحادية والثلاثين على أحد مسارح دار الأوبرا المصرية في ليلة طربية بامتياز.

ويقف الحلاني، على خشبة مسرح الأوبرا للمرة السادسة على التوالي لحرصه وحبه الشديد للغناء في مصر وفي الأوبرا أحد قلاع الفن العربي الطربي.

وأعرب "الحلاني"، في تصريحات صحفية، عن سعادته البالغة وتشرفه بالمشاركة في مهرجان الموسيقى العربية والذي يعتبره دوما أحد أهم المهرجانات الفنية الثقافية الكبرى في الوطن العربي، مؤكدا حرصه الدائم على المشاركة فيه.

وكشف الحلاني، عن جدوله المنتظر تقديمه في الحفل قائلا "الجدول سيكون متنوع ما بين القديم والحديث والتراث، حيث سأقدم أغنيات أحبها الجمهور المصري مثل بحبك وبغار ومالي صبر واني مارق مريت وفرصة عمر وكبيرة يا مصر، كما سأقدم ميدلي لأغنيات العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، بالإضافة إلى أغنيتي الجديدة "ضحكة حبيبي".

ومن المقرر أن يشدو الحلاني، خلال الحفل تحت قيادة المايسترو هشام نبوي، سيسبق فقرة الفنان اللبناني فقرة غنائية للفنان أمجد العطافي وفقرة أخرى للفنانة صابرين النجيلي.

يذكر أن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، أطلقا فعاليات الدورة 31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية يوم 20 أكتوبر الجاري، الذي تتواصل فعالياته لمدة 15 يوما متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة ، الصغير، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية)، مسرح سيد درويش (أوبرا الاسكندرية) وأوبرا دمنهور.