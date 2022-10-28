هبة مجدي تنشر صورا رفقة زوجها محمد محسن.. وتعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة هبة مجدي جمهورها ومتابعيها صورا رفقة زوجها الفنان محمد محسن من حفله الغنائي بمهرجان الموسيقى العربية أمس، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلقت الفنانة هبة مجدي: "حفلة محسن في مهرجان الموسيقى العربية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "حبايبي ربنا يحفظكم"، وعلق آخر: "ربنا يحفظكم".

وكان آخر أعمال الفنانة هبة مجدي مشاركتها في دراما رمضان 2022 بمسلسل "المداح - أسطورة الوادي".

المسلسل بطولة حمادة هلال، وهبة مجدي، وسهر الصايغ، وأحمد بدير، وخالد سرحان، وأحمد عبدالعزيز، وكمال أبو رية، ودنيا عبدالعزيز، وحنان سليمان وغيرهم، ومن تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.