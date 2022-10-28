شكرا لقرائتكم خبر عن فريق منيب باند يشارك في مهرجان الشارقة للتراث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سافر فريق منيب باند بقيادة الفنان خالد منيب ابن الموسيقار الراحل أحمد منيب إلى دولة الإمارات للمشاركة في مهرجان الشارقة للتراث ويقدم خلال المهرجان حفلين من أغانى الراحل أحمد منيب التى قدمها ولحنها لعدد من المطربين الكبار مثل النجم محمد منير.

وقامت أسرة الموسيقار الراحل أحمد منيب بتحويل منزله بقرية "توماس وعافية" بأسنا بالأقصر إلى متحف للثقافة والفنون حتى يكون منارة ثقافية وفنية لأبناء الصعيد واكتشاف المواهب في صعيد مصر.



احمد منيب

حسب تصريحات نجله الفنان خالد منيب الذى وجه الشكر لأهالي إسنا وشباب قرية "توماس وعافية" علي مجهودهم في الانتهاء من المتحف بالشكل الجمالى المبهر وسوف يتم افتتاح المتحف يوم الخميس الموافق الثالث من شهرديسمبر المقبل

يذكر أن الفنان خالد منيب قد أهدى أغنية نادرة بعنوان " صوصوصو " من تراث والده الفنان الراحل أحمد منيب لقطاع الإنتاج المتميز بالتليفزيون المصري وتم لقاء جمع نجل الراحل أحمد منيب مع عادل العيساوي رئيس الإدارة المركزية للإنتاج المتميز.