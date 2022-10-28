شكرا لقرائتكم خبر عن "بنت القمر" على مسرح الطليعة بدءًا من الأحد القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد فوزه في الموسم العاشر بمهرجان إبداع لطلاب الجامعات المصرية ، يقدم فريق مسرح جامعة حلوان العرض المسرحي " بنت القمر " علي مسرح الطليعة ، بدءًا من يوم الأحد الموافق 30 أكتوبر وحتي يوم 6 فبراير، وذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة في دعم واكتشاف المواهب المصرية الشابة وتقديمها في أفضل صورة للساحة الفنية والثقافية والشبابية في مصر.

مسرحية " بنت القمر " بطولة حسام إبراهيم ، عبد الرحمن محمد شيكا ، لبني المنسي ، فادي رأفت ، اسامة مهنا ، اية التركي ، يوسف نصر ، شذا شريت، اية ربيع عوض ، مكياج و اقنعة:ايلاريا منير ، دعاية: عبدالله خالد ، ملابس:لبني المنسي ، اعداد موسيقي: صوفيا رسمي ، تنفيذ موسيقى: دينا سليمان ، ديكور : إسلام اشرف ، اسلام نهاد ، فريق الاخراج:دينا سليمان ، فادي رأفت ، صوفيا رسمي ، تحت رعاية:د/ دعاء عامر ، تأليف وإخراج محمد السوري

وقال مخرج ومؤلف العرض محمد السوري لـ الخليج 365 أن فكرة العرض تدور حول كيف يكون الشخص مدانا دون أن يرتكب فعلا يدينه، وهو ما طرحه من خلال شخصية «بسمة» بطلة العرض التي تواجه إدانه قانونية، رغم أنها ضحية.. فكيف تتحول الضحية إلى مذنبه؟ وهو ما أراد أن يلقي الضوء عليه من خلال العرض، فنحن فى مجتمعنا قادرين على تحويل الضحية إلى مذنب.