شكرا لقرائتكم خبر عن علا رامي تقدم " شفيقة المصرية " على مسرح البالون .. قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد مسرح البالون التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بقيادة الفنان عادل عبده ، لتقديم مسرحية " شفيقة المصرية " قريباً ، وهي مسرحية غنائية إستعراضية تدور أحداثها حول راقصة تدعي شفيقة .

مسرحية " شفيقة المصرية " من إخراج محمد صابر ، وبطولة كلاً من علا رامي، محسن صبري، منة جلال، دعاء سلام سوليست فرقة رضا، محمد حسني، هاني النابلسي، فادي خفاجة، والمطرب اكمل، تأليف مصطفى سليم، ألحان صلاح الشرنوبي، أشعار جمال بخيت، ديكور حازم شبل .

يذكر أن آخر عروض مسرح البالون مسرحية " زقاق المدق " من إخراج عادل عبده ، وهي مأخوذة عن رواية الأديب العالمى نجيب محفوظ، من بطولة، دنيا عبد العزيز، بهاء ثروت، مجدى فكرى، بثينة رشوان، شمس، كريم الحسينى، أحمد صادق، سيد جبر، عبد الله سعد، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير، مراد فكرى، عبد الرحمن عزت، هانى عبد الهادى، عصام مصطفى، أحمد شومان، محمد النوبى، إبراهيم غنام، صابر عبد الله، محمد زينهم، أحمد مصطفى، ياسر ينى، سارة مصطفى، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف .



المخرج محمد صابر